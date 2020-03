Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Neues aus der Nitteler Gastro-Szene

Johannes Apel in seiner Funktion als Koordinator für die Bauarbeiten. Der Umbau der Weinstube im Nitteler Weingut Apel läuft auf Hochtouren und wird vermutlich erst unmittelbar vor der Eröffnung am morgigen Freitag abgeschlossen. . Foto: Jürgen Boie

Nittel Der offizielle Startschuss für die Tourismus-Saison in Nittel ist traditionell am Osterwochenende. Die Weinstuben im Ort eröffnen jedoch schon früher. In zwei Betrieben gibt es große Neuerungen.



Wenn in wenigen Tagen die Nitteler Weinstuben öffnen und die Tourismus-Saison beginnt, dürfen sich die Nitteler und ihre Besucher auf viel Neues freuen. Aber eins wird bleiben: Die Schubkarre in der Grillstation, in der Rebholz für die legendären Winzersteaks im Weingut Apel glimmt, begrüßt sanft qualmend die Gäste auf der Sommerterrasse.

Seit dem 2. Dezember 2019 geben sich die Handwerker im Nitteler Weingut Apel die Klinke in die Hand. Unmittelbar nach dem Abschluss der Saison am ersten Adventswochenende begann ein groß angelegter Umbau im Gastronomiebereich. Die vor genau 30 Jahren eröffnete Weinstube wurde komplett erneuert. Und auch heute, einen Tag vor der Neueröffnung, sind noch Restarbeiten zu erledigen. „Wir hatten die ganze Zeit Befürchtungen, dass wir nicht rechtzeitig fertig werden und den Start in die neue Saison verschieben müssen“, berichtet Gabi Apel, die zusammen mit ihrer Schwiegertochter Anna den Hotel- und Gastronomiebereich verantwortet.

Info Neues aus der weiterern Nitteler Gastronomie Nittel ist ein Touristenort mit außergewöhnlich vielen Restaurants. Im Culinarium, der gastronomisch ersten Adresse im Ort, setzt man auf die hohe Qualität der Speisen und im Service. „Parallel dazu haben wir an der Ausstattung unserer Gästezimmer gearbeitet“, berichtet Chefin Carina Curmann. „Das Restaurant wurde bereits 2017 umfassend modernisiert.“ Im Winzerhof Greif wie auch im Landhotel Moselblick im Nitteler Ortsteil Rehlingen setzt man auf regionale Küche. Beide Betriebe bieten Karten mit saisonalen Spezialitäten und setzen ansonsten auf die bewährten Konzepte „Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „freundlicher, familiärer Service“. Das Restaurant Novum im Weingut Frieden-Berg legt heute wie auch in Zukunft großen Wert darauf, dass die Speisen hausgemacht sind. „Das heißt bei uns wirklich, dass wir auch Spätzle, Saucen und anderes selbst herstellen und nicht fertig kaufen“, sagt Chef Kenneth Pfaffenberger. Zur Verbesserung des Service wurde eine neue Servicekraft fest angestellt, die Mitte April ihre Arbeit in dem Restaurant mit dem schönen Außenbereich unter einem großen Walnussbaum aufnimmt. Bei der Aufzählung darf auch ein Blick auf das Restaurant Mühlengarten nicht fehlen. Seit November 2019 freuen sich die neuen Pächter mit ihrem Steakhaus auf Gäste, und offensichtlich wird das Konzept gut angenommen. Das Restaurant ist abends und am Wochenende gut besucht, und selbst an einem gewöhnlichen Freitagmittag sind zur Mittagszeit einige Tische besetzt. Nur der Nitteler Hof bleibt zurzeit geschlossen. Wie es weitergeht, kann Inhaber Marco Zandbergen noch nicht sagen. „Es liegen einige Konzepte auf dem Tisch, aber noch ist nichts endgültig spruchreif“, sagt der Gastronom.

In den letzten Tagen war für die vielen Autos der Handwerkerfirmen kaum noch Parkplatz im Hof des Weinguts. Teilweise arbeiteten Maler, Schreiner, Elektriker, Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallateure, Fliesenleger und Metallbauer gleichzeitig auf der Baustelle – koordiniert von Johannes Apel, der die „Bauleitung“ übernommen hatte. „Mein Familie hat mich in den letzten Wochen kaum zu Gesicht bekommen“, sagt der mittlere der drei Brüder, die das Weingut seit 2018 gemeinsam mit ihrem Vater Harald Apel betreiben.

Die Weinstube wurde zwar immer wieder mal neu gestrichen und erhielt neue Beleuchtung und Sanitäranlagen, und auch die Küche wurde modernisiert und erweitert. Doch jetzt wurde die Weinstube komplett umgestaltet. Ein Wanddurchbruch zur nebenan gelegenen Halle, die zuvor schon regelmäßig für die zahlreichen Gäste genutzt wurde, aber noch in einem sehr improvisierten Zustand war, ermöglicht ein neues Nutzungskonzept.

„Wir haben jetzt einen kleinen Bereich mit Stehtischen und einer Art Barhocker eingerichtet, der für das unkomplizierte Probieren der Weine gedacht ist“, erläutert Gabi Apel. Schließlich kämen nicht alle Besucher auch zum Essen. Manche wollten in lockerer Runde einfach nur ein Glas Wein genießen, ohne sich ganz formell an einen Tisch zu setzen.

Für die Übernachtungsgäste wurde der Frühstücksbereich neu organisiert mit einem Buffet, Saft-, Kaffee- und Teebar und vielem mehr.

Doch am wichtigsten ist der Familie Apel, dass man mit der neuen Weinstube ein Ambiente anbieten kann, das den gestiegenen Ansprüchen der Kunden entspricht. „In den letzten Jahren besuchen uns viele junge Familien und Weinfreunde, die mehr erwarten als Eichentische und Butzenscheiben“, sagt Harald Apel.

Neben der Umgestaltung der Weinstube, die in ihrer Größe und der Zahl der Plätze alles in allem in etwa gleich geblieben ist, wurden zeitgleich auch für die Übernachtungsgäste Verbesserungen eingebaut. So gibt es jetzt abschließbare Fahrradboxen und Ladestationen für E-Bikes. „Und im Jahr 2021 wollen wir auch für Elektroautos eine Ladestation bereithalten“, sagt der Seniorchef.

Neben den Neuerungen dürfen sich die Gäste bei Apels aber auch auf Bewährtes freuen: Die Weinstube und – bei entsprechendem Wetter auch die Terrasse – bleiben sieben Tage in der Woche geöffnet. Das Speisenangebot bleibt im Großen und Ganzen gleich, ergänzt jeweils um eine Saisonkarte mit aktuellen Angeboten wie Spargel im Mai und Juni. Und die über Rebholz gegrillten Winzersteaks bleiben ein Markenzeichen, wobei auch der Grillbereich komplett modernisiert wurde. Die erwähnte berühmte Schubkarre ist nach wie vor das rustikale Aushängeschild der Grillstation, aber der Rauch zieht jetzt durch eine neue Entlüftungsanlage ab und vernebelt nicht mehr der Eingangsbereich.

Doch nicht nur bei Apels hat sich in den Wintermonaten viel getan. Im Weingut Zilliken wurde eine neue Vinothek errichtet. Die große Fensterfront eröffnet den Blick in einen attraktiv gestalteten Raum, der für Weinproben, aber auch für andere Events gebucht werden kann.

Die neue Vinothek vom Weingut Zilliken ist fast fertig - und kann demnächst auch für Proben und Events gebucht werden. Die Nitteler Gastronomie rüstet sich für die neue Saison. Foto: Jürgen Boie