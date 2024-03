Sieben Baugrundstücke stehen zur Debatte Neues Baugebiet in Palzem: Dritter Anlauf für ein Wohnen im Weinberg „Beim Karschbaum“

Was ist 27 Meter breit und 250 Meter lang? Antwort: Beim Karschbaum, das Grundstück einer Bauherrengemeinschaft in Palzem, die auf ihrem Eigentum sieben Gebäude errichten wollen. Es grenzt unmittelbar an das Baugebiet Bei der Kapell an und würde einen zweiten Bauabschnitt darstellen. Der Kampf darum geht jetzt in die dritte Runde.