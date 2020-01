Neujahrsempfang : Neues Bauland und Projekt am Bach

Schillingen Was tut sich 2020 in der Gemeinde Schillingen? Dazu hat Ortsbürgermeister Markus Franzen beim Neujahrsempfang einige Ankündigungen gemacht.

In seinem Rückblick auf 2019 betonte Franzen, dass trotz des schwindenden Ertrags aus der Waldwirtschaft, ausgelöst durch sinkende Preise beim von Borkenkäfern befallenen Fichtenholz, dennoch ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden könne. Die acht gemeindlichen Baugrundstücke, die mit der Erschließung eines dritten Bauabschnitts entstehen, seien bereits alle reserviert. Wegen der deutlich gestiegenen Nachfrage in Schillingen habe sich der Gemeinderat schon Anfang 2019 mit der Ausweisung eines neuen Baugebiets befasst und mögliche Bereiche prüfen lassen. Der im Mai neu gewählte Rat fasste laut Franzen in seiner ersten Sitzung einen Aufstellungsbeschluss für ein neues Baugebiet, auf dem knapp 40 Bauparzellen entstehen können. Das Gebiet schließt sich in östlicher Richtung an das jetzige Neubaugebiet an. Der Ortsbürgermeister dankte den Ratsmitgliedern sowie den Beigeordneten Hans-Albert Schmitt und Werner Meier für diese „kluge und zukunftsorientierte Entscheidung“.