Dorfentwicklung : Ein Plan mit 100 Seiten für Henterns Zukunft

Foto: Herbert Thormeyer

Hentern Spielmöglichkeiten an der Ruwer und ein Kreisel statt einer gefährlichen Kreuzung – Ideen gibt es viele im neuen Dorferneuerungskonzept von Hentern. Was die Gemeinde in den kommenden acht Jahren gerne machen würde.