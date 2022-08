Stadtentwicklung : Neues Beschilderungsleitsystem im Industrie- und Gewerbegebiet Irscher Straße in Saarburg

Die einheitliche Ausschilderung des Gewerbegebiets in der Irscher Straße war der Stadt Saarburg, der Gebäudegesellschaft Saarburg und Unternehmen schon seit längerer Zeit ein Anliegen. Nun wurde sie umgesetzt.

Rund 35 Unternehmen haben sich nun an der neuen Hinweisbeschilderung beteiligt. Die Beschilderung wurde an vier Standorten im Gewerbegebiet errichtet. Es handelt sich um ein modulares Leitsystem, das anpassbar und erweiterbar ist. Die Einzelschilder können beim Wechsel eines Unternehmens leicht geändert und ausgetauscht werden. Sie weisen mit Logos auf die Unternehmen und ihre genaue Lage hin. Zwei von insgesamt vier neuen Schildertafeln befinden an der Kreuzung in der Industriestraße, eine an der Rudolf-Diesel-Straße und eine in der Nikolaus-Otto-Straße. Allesamt sorgen sie nun für eine bessere Übersicht über die ansässigen Unternehmen und eine einheitliche Außenwerbung im Industrie- und Gewerbegebiet. Die Kosten wurden anteilig von den Unternehmen getragen.