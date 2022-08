Keltenpark Otzenhausen : Neuer Eingang in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald nimmt Form an

Eines von drei Eingangstoren in den Nationalpark Hunsrück-Hochwald befindet sich am Keltenpark bei Nonnweiler-Otzenhausen. Der Rohbau für ein neues knapp zehn Millionen Euro teures Besucherzentrum steht bereits in großen Teilen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Nonnweiler-Otzenhausen Die Bauarbeiten am neuen Eingangstor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald in Otzenhausen laufen auf Hochtouren. Nächsten Sommer soll alles fertig sein. Was die Besucher in dem knapp zehn Millionen Euro teuren Neubau am Keltenpark erwartet und wie das Projekt finanziert wird.