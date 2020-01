Bildung : Neues Programm für Volkshochschule Konz veröffentlicht

Konz Die Volkshochschule (VHS) Konz hat ihr Programm für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Nach 28 Jahren unter der Leitung von Maria Dumrese ist nun erstmalig die neue VHS-Leiterin Regula Püschel in der Verantwortung.

Das Programm, das in der VHS als Printversion vorliegt, kann im Internet auf der Seite der Verbandsgemeinde Konz (www.konz.eu) oder auf der Seite der Trier-Saarburger Kreis-VHS abgerufen werden. Auf der Seite www.kvhs.trier-saarburg.de können sich die Interessenten auch jederzeit für Kurse anmelden. Die Anmeldung kann auch persönlich, telefonisch und schriftlich erfolgen. Für jede Veranstaltung ist eine verbindliche Anmeldung rechtzeitig vor Kursbeginn erforderlich. Die VHS Konz ist per E-Mail an konz@kvhs.trier-saarburg.de oder unter Telefon 06501/604321 erreichbar.