Friedhof in Zerf : Letzte Ruhe im runden Hügel

Friedhof in Zerf

ZERF Mit rotblättrigem Pflaumenbaum: Ortsgemeinde Zerf stellt auf dem Friedhof einen ganz besonderen Bestattungsplatz vor. Warum ein solches Baumgrabfeld Sinn macht.

(doth) Die Form erinnert ein wenig an einen Grabhügel aus antiker Zeit. Mit einem runden Baumgrabfeld bietet die Ortsgemeinde Zerf neben Erd- und Urnengräbern, sowie einer Urnenwand die vierte Bestattungsform an. Bei sechs Metern im Durchmesser und einer Höhe von 1,20 Metern thront auf der höchsten Stelle eine Blutpflaume (wegen der roten Blätter) auf der Anlage.

Zwei Urnen können in jeder Kammer beigesetzt werden. 60 Bestattungen sind also maximal möglich. Die Ruhezeit beträgt, wie auf dem Rest des Friedhofes auch, 25 Jahre. „Wird der zweite Sterbefall nach höchstens zehn Jahren beigesetzt, ist immer noch eine Ruhezeit von 15 Jahren gewährleistet“, erklärt Beigeordnete Thiel.

Rund 9000 Euro kostete die Anlage, die von den Gemeindearbeitern und einer Fachfirma angelegt wurde. Rainer Hansen hat als Bestatter die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Menschen eine solche Bestattung nachfragen, und sie deshalb dem Ortsgemeinderat vorgeschlagen. „Bislang konnte nur ein Friedwald oder ein Ruheforst angeboten werden“, sagt Hansen. Diese liegen jedoch weit weg, der Zerfer Friedhof liegt direkt neben der Kirche im Dorfzentrum. „Erschwerend kommt hinzu“, so Thomas Keyser, „dass die Hinterbliebenen nicht selten weit weg wohnen, aber trotzdem eine gepflegte Grabstätte für ihre Angehörigen haben wollen. Das alles sei mit dem neuen Baumgrabfeld unter einen Hut zu bringen. Denn die Grabstelle wird über die gesamte Liegedauer von der Ortsgemeinde gepflegt und je nach Jahreszeit entsprechend bepflanzt.

Die Namen der Verstorbenen stehen auf einer Messingtafel, die auf einer Schieferplatte befestigt wird. Wie viel eine solche Grabstelle kosten wird, steht noch nicht fest. Die neue Bestattungsform muss auch noch in der Friedhofssatzung der Ortsgemeinde aufgenommen werden. Diese wird in der Ratssitzung am 8. November beschlossen.