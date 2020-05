Komunalpolitik : Neues Wohnen und neues Flair in Trassem

Noch in diesem Jahr soll der Trassemer Dorfplatz zum Schmuckstück werden. Foto: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer

TRASSEM Drei Varianten sind für den zweiten Teil des Perdenbacher Gewanns vorgestellt worden. Es geht um rund 40 Baugrundstücke.



Der große Saal im Trassemer Bürgerhaus reichte gerade so aus, um alle Mitglieder des Ortsgemeinderates und Zuhörer unterzubringen. Der Abstand in Corona-Zeiten gebietet Tische und Stühle voneinander abzurücken. Beieinander waren die Dorfvertreter meist auch nicht bei den zu beratenden Themen. Während sich sieben Ratsmitglieder für die erste von drei städtebaulichen Varianten für Perdenbach II aussprachen, wollte die Bürger-für-Trassem-Fraktion mit ihren vier Stimmen weitere Bedenkzeit, in der eigene Vorstellungen entwickelt werden sollten.

Edgar Mohsmann vom Büro Paulus & Partner aus Wadern erläuterte seine drei Entwürfe und favorisierte sogleich den ersten: „Da ist die Wasserableitung am günstigsten.“ Das natürliche Gefälle des Geländes soll genutzt werden. Bei einer Platzierung von Häusern auch in der Mitte müsste ein teures Pumpwerk für Abhilfe sorgen, wenn viel Wasser anfällt. Ein Graben oberhalb des Geländes hilft bei Starkregen Wasser aufzuhalten und in ein Rückhaltebecken zu leiten.

Info Bebauungsplan für ein einziges Grundstück In der Kehrbachstraße soll ein Haus mit Flachdach für eine Wohnung und fünf Ferienwohnungen entstehen. Dafür muss ein eigener Bebauungsplan aufgestellt werden, der wie bei einem großen Baugebiet alle Genehmigungsschritte durchlaufen muss. Thomas Lang vom Planungsbüro BKS in Trier erklärte das Vorhaben. Der Bebauungsplanentwurf wurde einstimmig gebilligt. Bei einer Offenlage können Behörden und jeder Bürger Bedenken und Anregungen vorbringen.

Eine Erschließung durch eine Ringstraße würde den Bauverkehr aus Perdenbach I heraushalten, denn das Gebiet wird in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) direkt an die B 407 (Saarburger Straße) angeschlossen. Von den fünf Hektar können rund zweieinhalb bebaut werden. Das ergibt eine Zahl von 38 bis 40 Grundstücken. Mohsmann schätzt die Erschließungskosten ganz grob auf 2,9 Millionen Euro.

„Wir müssen weiter über die Nutzung nachdenken“, sagt Ortsbürgermeister Roland Konter. Bislang sind auf dem Plan nur Einfamilienhäuser zu sehen. Der Ortschef und viele der Ratsmitglieder könnten sich aber auch Mehrfamilienhäuser vorstellen. In den nächsten vier Wochen will das Planungsbüro den Entwurf weiter entwickeln.

Derweil ist der Endstufenausbau an die Firma Köhler Straßenbau aus Trier für 344 098 Euro vergeben worden. Damit wird dieses Gebiet endgültig fertig. Kritik kam von der Bürger-für-Bürger-Fraktion, die der Meinung ist, dass mit einem früheren Endstufenausbau hätte Geld gespart werden können.