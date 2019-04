Der Männerchor Neuhütten begeistert mit einem A-Cappella-Abend. Unterstützung kommt aus dem Saarland. red

Zu seinem dritten A-Cappella-Abend hatte der Männerchor Neuhütten – erstmals als Meisterchor auftretend – in das Bürgerhaus in Neuhütten eingeladen. Auch der gemischte Chor Lorscheid und das bekannte saarländische A-Cappella-Ensemble Jelly Vox waren als Mitwirkende dabei.

Pünktlich um 20 Uhr eröffnete der gastgebende Chor unter seinem Leiter Holger Schön mit dem englischen Titel And so it goes von Billy Joel das Programm. Eine eigens für das Meisterchorsingen im letzten Jahr arrangierte, gefühlvolle, aber auch sehr dynamische Variation über das bekannte Volkslied Guter Mond folgte als klassischer Beitrag, bevor man sich wieder der fremdsprachlichen Literatur zuwandte. Der Männerchor überzeugte mit Gabriellas Song aus dem Film Wie im Himmel in schwedischer Sprache, dem lateinischen Carmen Vespertinum von Willy Giesen sowie Leonhard Cohens englischem Halleluja.

Den Abschluss machten Beiträge auf Deutsch: Wie kann es sein von der bekannten Gruppe Wise Guys und Auf uns, eine moderne und beschwingte Komposition von Andreas Bourani in einer Bearbeitung von Holger Schön.

Der gemischte Chor aus Lorscheid, dessen Repertoire vom klassischen Volkslied über geistliche Musik und Spirituals bis hin zu modernem Pop und Rock reicht, hatte unter der Leitung der engagierten Katharina Rupik seine musikalische Reise geografisch geordnet.

Im afrikanischen Block präsentierte der Chor unter anderem einen rhythmischen Kindergospel mit dem Titel This little light of mine und das Lied Amezaliwa, was in der Swahili-Sprache so viel heißt wie „Er ist geboren“.

Auch der lateinamerikanische Part mit den rhythmusbetonten Beiträgen Samba Lelè, einem brasilianischen Traditional, und Un poquito cantas, einem spanischen Salsa, gefiel dem Publikum sehr.

Zum Schluss widmete sich der Chor der modernen deutschen Pop-Musik und brachte unter anderem Dieser Weg von Xavier Naidoo und Ohne dich von der Münchner Freiheit zu Gehör.

Wie schon zuvor beim Gastgeber bedankten sich auch hier die vielen Zuhörer mit begeistertem Applaus.

Nach der Pause war dann der Auftritt von Jelly Vox angesagt, einer im südwestdeutschen Raum bekannten Gruppe, die bereits vor zweieinhalb Jahren, wenn auch in leicht veränderter Besetzung, schon einmal im Bürgerhaus Neuhütten gastierte.

Die zwei Frauen und vier Männer boten dem begeisterten Publikum Gesang auf höchstem Niveau, mal in jazzigen, mal in poppigen Arrangements wie Sweet dreams are made of this, Groovy Kind of Love von Phil Collins, Sign your name, Herzbube von Pe Werner und Thank you for the music von Abba. Mit einer gefühlvollen Version von Halleluja nach einem Arrangement von Pentatonix endete das Programm. Natürlich ließ man die Gruppe nicht ohne Zugabe von der Bühne. Mit dem letzten Stück, einer sehr eigenwilligen Interpretation des Volksliedes Der Mond ist aufgegangen, bewiesen die Sängerinnen und Sänger nochmals ihr Können.

Der Vorsitzende Jörg Jonas bedankte sich bei allen Mitwirkenden des Konzertes und beim Publikum. So ging nach mehr als drei Stunden Musik, dargeboten mit dem natürlichsten Instrument, nämlich der Stimme, der Abend zu Ende.