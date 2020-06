Dorferneuerung : Neuhütten will für Touristen attraktiv sein – Neue Konzepte für schönere Ortsteile

Neuhütten will für Touristen attraktiv sein – Neue Konzepte für schönere Ortsteile

Ortschef Peter Koltes (links) und Fred Malburg, erster Beigeordneter, stehen am Neuhüttener Ortsteingang aus Richtung Züsch. Mit Hilfe von Erneuerungskonzepten wollen sie ihr Dorf für Einheimische und Gäste noch schöner gestalten. Foto: Ursula Schmieder

Neuhütten/Muhl Schönere Plätze, Bürgerhäuser und Ortseingänge sind nur einige Ideen aus Dorferneuerungskonzepten für beide Ortsteile. Die mangelnde Busanbinung der Nationalparkgemeinde gibt Anlass zur Kritik.

Einstimmig beschlossen wurde die Verlängerung des Pachtvertrags für den Neuhütten und Züsch zu gleichen Teilen gehörenden Sportplatz bis Ende 2050. Pächter ist der FC Züsch-Neuhütten-Damflos, der den Naturrasenplatz auf eigene Kosten sanieren möchte. Vom Sportbund wird das aber nur gefördert, wenn die Pachtzeit noch mindestens 20 Jahre beträgt. Der Rat stimmte auch „Flickarbeiten“ an Gemeindestraßen und einigen von der Verbandsgemeinde ausgearbeiteten Jahresunternehmerverträgen unter anderem für Friedhofsunterhaltung zu.

Neuhütten will Verbesserungen im Bereich des Bürgerhauses umsetzen. Der Dorfplatz dahinter soll zur „identitätsstiftenden Ortsmitte“ der fusionierten Dörfer Schmelz, Zinsershütten und Neuhütten werden. Im Gespräch ist ein naturnaher Mehrgenerationentreff mit gemeinschaftsfördernden Aktiv- und Ruheangeboten. Flächen um das zu modernisierende Bürgerhaus sollen attraktiver und die Entwicklung der örtlichen freiwilligen Feuerwehr mit einbezogen werden. Ortseingänge wie aus Richtung Züsch im Einmündungsbereich der Dollbergstraße könnten im Zuge des Landesstraßenausbaus in fünf oder sechs Jahren schöner werden. Darüber hinaus enthält das Konzept Ideen für Spielplätze, den Brunnenplatz und ein „touristisches Profil“ der Nationalparkgemeinde. Ziel ist die Einbindung des Ortes in das Wanderwegenetz des sich über mehrere Kreise und zwei Bundesländer erstreckenden Schutzgebietes.