Kommunales : Wie viele Ferienwohnungen verträgt eine Gemeinde?

Neuhütten Der Nationalpark schafft in Neuhütten Nachfrage nach Urlaubsquartieren. Doch möchte die Gemeinde kein Dorf der Urlauber werden.

Wie viele neue Ferienwohnungen sollen und können in Neuhütten entstehen? Das ist die neue Fragestellung in der Ortsgemeinde, mit der sich auch der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasst hat.

Ausgangspunkt ist das Engagement der Familie Jungmann. Mitten im Ort will sie vier Häuser nutzen: Ein Gebäude wollte sie erst erhalten, hat es dann aber wegen zu großer Schäden abreißen und an der Stelle neu bauen müssen. Hinzu kommt ein weiteres neugebautes Haus, in dem Sven Jungmann wohnt. Zudem sollen zwei weitere Gebäude saniert werden. In einem will Seniorchef Ralf Jungmann einen Anlaufpunkt für die Gäste seiner Ferienwohnungen einrichten, die übrige Fläche will er mit seinem Architektur- und Ingenieurbüro beziehen. Das zweite steht Urlaubern ebenfalls als Ferienwohnung zur Verfügung. Insgesamt sollen so fünf Ferienwohnungen in drei Gebäuden entstehen, sagt Ralf Jungmann. Zwei davon sollen sogar für Feriengäste angeboten werden, die ihre eigenen Pferde mitbringen wollen.