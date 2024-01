Traditoneller Termin verlegt Saarburger Neujahrsempfang für März geplant

Saarburg · Der Neujahrsempfang in Saarburg wird in diesem Jahr nicht wie sonst immer im Januar gefeiert. Warum das so ist.

10.01.2024 , 15:09 Uhr

Im vergangenen Jahr war der Neujahrsempfang ein Frühjahrsempfang im Landratsgarten. Unter anderem ehrte Stadtbürgermeister Jürgen Dixius den ehemaligen Wehrführer Christof Leinenbach. In diesem Jahr soll der Empfang im März stattfinden. Foto: TV/Marion Maier

Der Saarburger Neujahrsempfang, den die Stadt und der Gewerbeverband, gemeinsam organisieren, hat Tradition.