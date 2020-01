Feierlichkeiten : Neujahrsempfang zu Beginn des Jubiläumsjahres

Reinsfeld Der Musikverein „Lyra“ Reinsfeld wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und feiert dies im Rahmen verschiedener Veranstaltungen.

Die erste Gelegenheit hierzu bietet sich beim Neujahrsempfang, der am Sonntag, 12. Januar, ab 15 Uhr in der Kulturhalle Reinsfeld stattfindet. Im Anschluss an den Sektempfang, der vom eigens hierfür gegründeten „Daisy-Becker-5tett“ musikalisch begleitet wird, bringt das Blasorchester des Vereins unter der musikalischen Leitung von Fabian Gilles ein Programm mit bekannten Wiener Melodien zu Gehör.

Mitte August folgt der Höhepunkt des Jubiläumsjahres. Am Samstag, 15. August, lädt der Musikverein zum großen „Sommer-Open-Air 2.0“ in den Pfarrgarten ein. Der darauffolgende Sonntag, 16. August, startet mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Remigius, musikalisch mitgestaltet von der Stadtkapelle Hermeskeil. Das weitere Programm bis in den Nachmittag hinein bestreiten dann befreundete Gastvereine der Region.