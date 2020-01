Konzert : Neujahrskonzert in Oberemmel

Konz-Oberemmel Der Landkreis Trier-Saarburg lädt am Sonntag, 5. Januar, 17 Uhr, zu seinem Neujahrskonzert in das Bürgerhaus in Konz-Oberemmel ein. Auf der Bühne steht die Big Band der Kreismusikschule. Die Musiker unter der Leitung von Gerhard Piroth runden mit dem Konzert das 50. Jubiläum der Kreismusikschule ab, das mit mehreren Veranstaltungen gefeiert wurde.

Mit Stücken der Beatles, von Pharell Williams und Bruno Mars liegt der Fokus des Konzertes auf flotter und moderner Musik. Hervorzuheben ist, dass die Big Band von drei Sängerinnen und Sängern unterstützt wird. Im ersten Teil der Veranstaltung hält Landrat Günther Schartz seine Neujahrsansprache.

Im zweiten Teil des Konzertes folgt mit der Verleihung des Bürgerschaftspreises des Landkreises ein weiterer Höhepunkt der Neujahrsveranstaltung. Für die Auszeichnung sind mehr als 40 Vorschläge eingegangen. Fünf Preisträger werden von Landrat Günther Schartz geehrt. Damit würdigt der Landkreis besonderes ehrenamtliches Engagement.