Neujahrskonzert : Neujahrskonzert in St. Martinus Hermeskeil

Foto: Stephan Kronthaler

Hermeskeil Der Förderverein Kirchenmusik lädt am Mittwoch, 1. Januar, 17 Uhr, zum Neujahrskonzert in die Kirche St. Martinus in Hermeskeil ein. Ein Teil des Programms ist der professionellen Kammermusik gewidmet.

