Gesundheit : Zwei Experten versorgen Patienten im Hochwald

Hermeskeil Die Ärzte Robert Liszka und Johannes Schuler behandeln Patienten mit neurologischen Erkrankungen im Gesundheitszentrum.

Zusätzlich bietet Liszka als Geriater auch neuro-geriatrische Versorgung an. Er ist also Ansprechpartner speziell für ältere Menschen, die neurologisch erkrankt sind – zum Beispiel an dementiellen Veränderungen, Störungen im Bewegungsablauf oder auch am Restless-Legs-Syndrom leiden. Darüber hinaus ist er ein ausgewiesener Experte in der Behandlung von Patienten, die an der Parkinson’schen Krankheit leiden. Ihm ist es zu verdanken, dass die Marienhaus Klinik St. Wendel-Ottweiler in das deutschlandweite Kompetenz_Netz Parkinson aufgenommen worden ist.