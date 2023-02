Kurioser Fall im Konzer Rat : Kandidat aus Lampaden tanzt auf zwei Hochzeiten

Wahlkampf in Lampaden: Per Flugblättern und Prospekten machen die vier Gruppierungen, die für die Ratswahl antreten, auf sich aufmerksam. Bei einem Kandidaten wird die Wählbarkeit allerdings noch einmal überprüft. Foto: TV/Privat

Lampaden Ein Mann lässt sich als Kandidat für die Gemeinderatswahl in Lampaden aufstellen, bleibt aber weiter als Ratsmitglied in der benachbarten Verbandsgemeinde Konz aktiv. Das geht nicht zusammen. Was sind die Konsequenzen?

Mitten in den Lampadener Wahlkampf für die Gemeinderatswahl am 26. Februar (siehe Extra) platzt eine ungewöhnliche Nachricht. Es geht um einen Kandidaten, der unerlaubterweise auf zwei Hochzeiten getanzt hat.

Warum entspricht das Vorgehen des Kandidaten nicht den Regeln?

Info Wahlkampf und eine Listenverbindung Wahlkampf In der vergangenen Woche ist der Wahlkampf in Lampaden losgegangen. Das bedeutet: die vier Listen, die antreten, also CDU und die Wählergruppen Marx, Herudey und Kröpelin (Freie Liste für mehr Transparenz) haben Flugblätter/ Prospekte in den Briefkästen verteilt. Darauf stellen sie ihre Kandidaten und ihre Ziele kurz vor. Die einzige Liste, die offen Kritik übt, ist die Wählergruppe Herudey. Sie bezeichnet das Verhalten von CDU und Freier Liste in der Vergangenheit als „undemokratisch und sinnfrei“. Der Rücktritt von sieben Ratsmitgliedern dieser Gruppierungen hat zur anstehenden Neuwahl des Rats geführt. Sie hatten diesen Schritt damit begründet, keine Basis zur Zusammenarbeit mit dem Ortsbürgermeister zu sehen. Doch der werde nun nicht neu gewählt, argumentiert die Wählergruppe. Die Flugblätter haben CDU und Bürgerliste Lampaden (Wählergruppe Marx) auch auf Facebook veröffentlicht. Letztere postet darüber hinaus weitere Beiträge, hat aber die Kommentarfunktion dazu ausgeschaltet. Listenverbindung Im jüngsten Amtsblatt gibt Ortsbürgermeister und Wahlleiter Martin Marx bekannt, dass die Wahlvorschläge der Wählergruppen Marx und Herudey verbunden sind. Dies bedeutet, dass sie im ersten Auszählungsgang wie eine einzige Wahlliste behandelt und die Sitze entsprechend verteilt werden. Erst danach werden die Sitze unter diesen beiden Listen aufgeteilt.

Der Biologe Hans Peter Hansen hat sich für den Urnengang in Lampaden (Verbandsgemeinde Saarburg-Kell) für die Liste Herudey aufstellen lassen. Der Wahlausschuss hat ihn dafür am 16. Januar zugelassen. Gleichzeitig hat der Kandidat aber als Mitglied im Rat der benachbarten Verbandsgemeinde (VG) Konz weiter für die Grünen mitgearbeitet – zuletzt bei der Haushaltssitzung am 2. Februar. Ein Bürger darf sich allerdings nur dort wählen lassen und Ratsmitglied sein, wo er (mit Vorlauf) den ersten Wohnsitz angemeldet hat.

Wie lange hat der Kandidat auf zwei Hochzeiten getanzt?

Um in Lampaden wählbar zu sein, musste Hansen seinen ersten Wohnsitz dort im Oktober 2022 angemeldet haben, also drei Monate vor dem Fristende (9. Januar) zum Einreichen der Wahlvorschläge. Laut Saarburger Verwaltung hat er den Wohnsitz in Lampaden aber erst am 11. Januar angemeldet, dann jedoch rückwirkend zum 1. Oktober 2022. Für die Mehrheit des maßgeblichen Wahlausschusses (die aus Ortsbürgermeister Martin Marx und Mitgliedern der Bürgerliste sowie der Liste Herudey bestand) galt er damit als wählbar – in Lampaden.

In Konz hätte Hansen jedoch ab Oktober nicht mehr als Ratsmitglied an Sitzungen des VG-Rats Konz teilnehmen dürfen, wie die Konzer Verwaltung nun festgestellt hat. Getan hat er das trotzdem, und zwar am 10. November und 15. Dezember 2022 sowie am 2. Februar 2023. In der Februar-Sitzung hat der Rat den Haushalt der Verbandsgemeinde Konz verabschiedet.

Welche Konsequenzen hat die unerlaubte Teilnahme an den Ratssitzungen für den Kandidaten?

Offenbar zunächst keine. Laut einem Sprecher der VG Konz hat die Verwaltung erst in der Sitzung vom 2. Februar erfahren, dass möglicherweise die gesetzlichen Voraussetzungen der Ratsmitgliedschaft für Hansen entfallen sind; er selbst habe sich dort nicht dazu geäußert. Am Folgetag hat die Verwaltung festgestellt, dass Hansen seit Oktober 2022 in Konz lediglich über einen Nebenwohnsitz verfügt. Am 5. Februar hat er laut dem Sprecher sein Amt im VG-Rat niedergelegt. Damit ist die Sache für die Konzer Verwaltung erledigt. Sanktionen in solch einem Fall in puncto Ratsmitgliedschaft sehe der Gesetzgeber nicht vor, sagt der Sprecher. Sanktioniert werden könne höchstens die verspätete Ummeldung des Wohnsitzes. Für diese Ordnungswidrigkeit sei die Saarburger Verwaltung zuständig.

Müssen die Beschlüsse des Konzer Rats wiederholt werden?

Nein, die Beschlüsse der vergangenen drei Ratssitzungen müssen anscheinend nicht wiederholt werden. Da sind sich die Verwaltungen in Konz und die Kommunalaufsicht des Kreises Trier-Saarburg offenbar einig. Sie argumentieren damit, dass laut Kommunalwahlgesetz Beschlüsse auch dann gültig sind, wenn sich rückwirkend herausstellt, dass ein Ratsmitglied wegen Verlust der Wählbarkeit dem Gremium nicht mehr angehört hat.

Was sagt der Kandidat zu seinem Verhalten?

Nichts – zumindest nicht dem TV. Auf die über den Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Konzer VG-Rat übermittelte Bitte, sich zu melden, hat der Kandidat, von dem im Netz weder Telefonnummer noch E-Mail-Adresse zu finden sind, nicht reagiert.

Bleibt es bei der Wählbarkeit des Kandidaten in Lampaden?