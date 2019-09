Lesung : Nicole Staudinger liest in Hermeskeil aus ihrem aktuellen Buch

Foto: Raschke Entertainment

Hermeskeil Diäten liegen schwer im Magen: Kalorienzählen, Genussverzicht und am Ende der Jo-Jo-Effekt, kaum eine Frau kennt nicht die Krux mit dem Abnehmen. Die Schlagfertigkeits-Queen Nicole Staudinger erzählt am Donnerstag, 19. September, 19 Uhr, im Johanneshaus in Hermeskeil, Martinusstraße 5a, mit Witz und Selbstironie, wie ihr nach jahrzehntelangen Diät-Niederlagen endlich das Abnehmen gelang.

