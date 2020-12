Benefizaktion : Nikolaus kommt mit Feuerwehrwagen - Hermeskeiler Verein überrascht Kinder vor Flüchtlingsunterkunft

Hermeskeil Ungewöhnlicher Besuch für Kinder der Flüchtlingsunterkunft in Hermeskeil: Die Yes Angels haben dort am Samstag vom Drehleiterwagen aus Nikolaus-Tüten mit Spielzeug und Süßem verteilt. Finanziert wurde die Aktion mit Spenden, die der Verein im Frühjahr für von der Coronakrise betroffene Familien gesammelt hat.

„Ich habe mir vorgestellt, wie ich mich fühlen würde, wenn ich diese Jahreszeit fern der Heimat in einer Notunterkunft verbringen müsste“, nennt Christoph König, Vorsitzender der Yes Angels, ein Motiv für die Aktion. Die jungen Bewohner der Afa seien zudem wohl die am stärksten von der Pandemie betroffenen Kinder und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Für durch Corona in Schwierigkeiten geratene Familien hatte der Verein im Frühjahr auf einer Crowdfunding-Onlineplattform der Volksbank Trier um finanzielle Hilfe gebeten. Insgesamt waren dabei mehr als 10 000 Euro an Spenden zusammengekommen. Ein Teil dieses Geldes hat der Verein laut König nun eingesetzt, um die Nikolausaktion in der Afa zu finanzieren. „Die Kinder haben sich riesig gefreut und die Geschenke mit großen Augen entgegengenommen“, berichtet der Vereinschef am Sonntag. „Auch uns war es eine große Freude.“