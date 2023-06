Das Los vieler grenznaher Dörfer Auch die Ortsgemeinde Nittel verlangt Hilfe vom Land: Wo investiert wird und was für die Bürger teurer wird

Frustration herrscht im Ortsgemeinderat von Nittel. Der Weinort direkt an der Obermosel hat sich wegen seiner Weinlagen und Gastronomie als Touristen-Magnet etabliert. Dennoch klagen der Rat und Ortsbürgermeister Peter Leo Hein bei den Haushaltsberatungen am Donnerstagabend über strukturelle Probleme als Gemeinde, deren Einwohner oftmals in Luxemburg arbeiten und Steuern zahlen, aber in Nittel eine anständige Infrastruktur benötigen.