Netzwerken an der Mosel Ministerpräsident Alexander Schweitzer besucht Nittel und trifft Luxemburger Politiker

Lockerer Austausch zweier Spitzenpolitiker: Alexander Schweitzer, seit rund einem Monat neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, und der luxemburgische Innenminister Léon Gloden haben sich beim deutsch-luxemburgischen Weinhappening getroffen, das am Sonntag in Nittel und Machtum gefeiert wurde. Eine politische Agenda für ein erstes Gespräch zwischen den beiden gab es nach Informationen des Trierischen Volksfreunds nicht. Der Besuch bei der Nitteler St.-Rochus-Kirmes mit dem fürs Weinhappening angebotenen kostenlosen Schiffspendelverkehr zwischen den Moselorten bot dem Ministerpräsidenten eine gute Chance, sich ein Bild von der Situation auf beiden Seiten der Mosel zu machen. Ein Problem sind bekanntlich die chronisch defizitären kommunalen Haushalte auf der deutschen Seite der Mosel – Luxemburg-Pendler zahlen ihre Lohnsteuer in Luxemburg, nutzen in der Region aber die Infrastruktur wie Kindergärten und Schulen. Ein weiteres Gesprächsthema könnten die grenzüberschreitenden Verkehrsströme gewesen sein.