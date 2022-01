Dörfer-Serie Projekte 2022 : Mehr Platz für die Feuerwehr und ein neues Auto – was Nittel fürs Jahr 2022 plant

Die Feuerwehr Nittel braucht mehr Platz. Derzeit ist man auf der Suche nach einem neuen Standort für den Bauhof, der ebenfalls in dem Gebäude untergebracht ist. Foto: Matthias Willems

Nittel Die Neugestaltung des Dorfplatzes in Köllig und ein neuer Bauhof gehören zu den Projekten, die 2022 an der Obermosel realisiert werden sollen. Was es damit auf sich hat.