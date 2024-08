Weniger Reden, mehr Sicherheit Größtes Fest an der Obermosel: Was es bei der Nitteler St.-Rochus-Kirmes Neues gibt

Gesehen und gesehen werden – die St.-Rochus-Kirmes in Nittel lockt wie keine andere Veranstaltung an der Obermosel vergleichbar viele Ehrengäste an. Ob der deutsche Botschafter in Luxemburg, ob Landtags- oder gar Bundestagsabgeordnete, die Bürgermeister/-innen der umliegenden Ortschaften sowieso – die Aufzählung nähme viel Zeit in Anspruch. Doch anstatt die feierfreudigen Besucher der Nitteler Kirmes mit langen Ansprachen zu „unterhalten“, haben die Organisatoren das Bühnenprogramm sogar gestrafft. „Eineinhalb Stunden Reden und Grußworte – das geht heutzutage nicht mehr“, sagt Ralf Kienzle, der zusammen mit wechselnden Unterstützern seit 2014 das Programm verantwortet. Kienzles Konzept beruht auf drei Säulen: die Organisation der Kirmes mit ihrem Programm, die Gewährleistung der Sicherheit der Besucher und die Durchführung der Veranstaltung selbst.