Ungewöhnlicher Antrag : Cleverer Stellplatz-Trick? Wegen diesem Plan hat ein Hauseigentümer Ärger mit der Gemeinde Nittel

Knapper Platz zum Parken: Für das neue Mehrfamilienhaus in Nittel werden zusätzliche Parkplätze benötigt, wenn eine weitere Wohnung und ein Kosmetikstudio im Haus genehmigt werden. Die laut Nitteler Stellplatzverordnung vorzuweisenden Parkplätze sollen sich formal in 500 Meter Entfernung befinden. Das lehnt die Ortsgemeinde ab. Foto: Boie Jürgen

Nittel Dirk Bockel, der 2008 für Luxemburg bei den Olympischen Spielen in Peking an den Start ging, ist als Immobilienbesitzer aktiv und vermietet Wohnungen. Ein Neubau in der Straße Im Stolzenwingert sorgt jetzt für Konflikte mit der Ortsgemeinde.