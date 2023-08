Fest in Nittel und Machtum Tausende feiern friedlich im Zeichen der Völkerverständigung (Fotos)

An der neu platzierten Bühne am Rande der Moselstraße stehen am Samstagabend drei alteingesessene Nitteler Damen mit einem Glas Wein in der Hand und strahlen: „So viel los war lange nicht mehr.“ Sie wohnen zwar direkt angrenzend, aber einmal im Jahr zur Nitteler Weinkirmes von Freitag bis Montag nehmen sie den Trubel gerne in Kauf. Sie freuen sich über eine proppenvolle Festmeile zwischen Mosel und Weingut Appel an der Weinstraße.