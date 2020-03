Nittel : Nitteler Ortsgemeinderat diskutiert über Kita-Ausbau

Nittel Der Nitteler Ortsgemeinderat vergibt am Mittwoch, 4. März, 19 Uhr, im Gasthaus Müller-Holbach unter anderem einen Auftrag für die Möblierung der Kita-Räume im ehemaligen Pfarrhaus.

Mit dieser Auftragsvergabe geht ein Großprojekt der Ortsgemeinde, die Sanierung des ehemaligen denkmalgeschützten Nitteler Pfarrhauses, auf die Zielgerade. Immerhin laufen die Arbeiten an dem Gebäude schon seit 2017. Fertig werden sollte das1,7 Millionen Euro teure Projekt eigentlich schon im vergangenen August. Doch es gab immer wieder unvorhersehbare Verzögerungen, so dass es erst in diesem Jahr abgeschlossen werden kann.