Nitteler „Tage der offenen Keller“ locken Tausende an.

Mächtig was los war auf dem zentralen Dorfplatz in Nittel: Die Livemusik der Band Langer Mütze sorgte für Partystimmung und Massenandrang. Die Weinstraße als wichtigste Dorfstraße war gesperrt, und so konnten Tausende Besucher ungestört flanieren, den Wein unterschiedlichster Güter probieren und überall kleine Gerichte oder auch große Steaks, Nudeln oder Spargelgerichte genießen.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen von knapp über 20 Grad animierten aber auch viele Menschen, von Nittel in den Ortsteil Rehlingen zu wandern. Dabei stand in diesem Jahr bei vielen auch Köllig auf der Wanderroute, denn erstmalig beteiligte sich ein Weingut aus dem etwas abseits gelegenen Ortsteil an den Tagen der offenen Keller. Die Landschaft präsentierte sich in frühlingshaftem Grün und bot jede Menge idyllische Ausblicke.

Der Andrang auf den traditionellen Wander- und Spazierwegen war teilweise so groß, dass etwa auf der Panoramahütte und der Elbling-Laube bereits am frühen Nachmittag sämtliche Speisen ausverkauft waren.

Die Tage der offenen Keller dauern noch bis einschließlich Sonntag.

FOTO: Jürgen Boie / Jürgen Boie

FOTO: Jürgen Boie

(jbo)