Rocknacht : Wie drei junge Rockbands mehr Live-Musik in den Hochwald bringen wollen

Schillingen Kaum noch Konzerte: Diesem Problem nehmen sich drei junge Bands an und veranstalten ihre eigene Rocknacht. Der TV stellt die Musikgruppen vor – und erklärt, was dahintersteckt. Außerdem gibt es Neuigkeiten zum Vorverkauf des Kult-Festivals Highway to Kell.

Was wurde noch vor einigen Jahren gerockt im Hochwald. Bei See in Flammen zum Beispiel. Da kamen in Schillingen Jahr für Jahr mal eben um die 2000 Besucher bei der Feier des Angel- und Naturschutzvereins zusammen. Oder an der Elchnacht, wo 2009 die deutschlandweit bekannte Alternative-Metal-Band Emil Bulls massenweise Rockfans in die Manderner Siebenbornhalle lockte. Nicht zu vergessen das Kult-Festival Highway to Kell, das die Halle in Kell am See Jahr für Jahr an die Kapazitätsgrenze brachte. Problem: Das ist alles schon eine Weile her.

Auch wenn Highway to Kell 2020 zurückkehrt (der TV berichtete) und der Ticketverkauf gut läuft (siehe Info): Reine Musikveranstaltungen sucht man oft vergebens. Also: Junge Rocker braucht der Hochwald!

Ein Paradebeispiel ist da Moritz Götten aus Mandern. Der 17-Jährige und seine Band Conflict haben oben genanntes Problem erkannt – und nehmen sich dem an: „Unser Hauptziel ist, das Angebot an Live-Musik und Veranstaltungen in unserem Raum wieder zu stärken“, sagt Götten. Er und seine Musikerkollegen tun sich kurzerhand mit drei befreundeten Bands zusammen und stellen eine Rocknacht in Schillingen auf die Beine.

Am Samstag wird im Gasthaus Maßem gerockt. Klar, für die Zuschauer und Rockfans ist das ein Gewinn. Aber auch für die Bands: „Wir haben kaum noch Veranstaltungen, auf denen wir als junge Band unsere Musik zeigen können“, sagt Moritz Götten. Das Wort „jung“ passt auf Conflict nur teilweise. Was das Alter der Bandmitglieder angeht, klar. Götten ist 17, seine Bandkollegen 27, 20 und 18. Alles andere als jung ist ihre Musik: „Wir covern Songs von Creedence Clearwater Revival über Deep Purple bis Nirvana“, beschreibt Moritz Götten „seine“ Band. Auch einen eigenen Song hat Conflict geschrieben.

Der Abend steht unter dem Motto „Support your local Bands“ (Unterstützt eure lokalen Bands). Auch wenn die Initiative von Conflict ausging, werden zwei weitere Bands beim Maßem auftreten. Zunächst ist da Downhill From Here aus Hermeskeil, deren Stil an den Pop-Punk der Jahrtausendwende angelehnt und erinnert Zuhörer an den Soundtrack aus „American-Pie“-Filmen und dem Videospiel „Tony Hawk“.

Seit der Gründung 2016 spielt die Band zahlreiche Konzerte auf diversen Bühnen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch bei Downhill From Here gibt es neben Cover-Songs eigene Werke, ihre erste Single „When it’s over“ veröffentlichten sie im Dezember 2018, die zweite „(Un)Satisfied“ folgte 2019. Das älteste Bandmitglied ist 30.

Fast nur eigene Songs bietet die dritte Band im Rocknacht-Bunde: Xcuses. Unter dem Motto: „Harter Rock von weichen Typen“ hat es sich die 2014 als Coverband gegründete Formation zur Aufgabe gemacht, ihre selbst geschriebenen Songs dem Publikum zu präsentieren.

Das regionale Publikum hat im vergangenen Jahr weniger von Xcuses gesehen – ein Bandcontest verschaffte stattdessen Auftritte in Kalsruhe, Frankfurt oder Saarbrücken. „Wir freuen uns, mal wieder ein Heimspiel zu haben“, sagt Max Weiland (22), aus Kell am See, Schlagzeuger der Formation. Und was gibt’s zu hören? „Unsere Musik ist schwer in ein Genre zu fassen“, so Weiland. Eins ist klar: Es rockt.

Zwei der drei Bands haben sich darauf beworben, bei der Wiederauflage von Highway to Kell als „lokaler Support“ spielen zu dürfen. Das verrät Highway-Organisator Markus Hau unserer Zeitung: „Eine Entscheidung darüber werden wir in den nächsten Wochen treffen.“ Er als „alter Hase“ in Sachen Festival-Organisation ist vom Engagement der Bands begeistert: „Ich finde es sehr cool, dass es wieder Bands in der Region gibt, die eigene Songs schreiben.“

Info So läuft der Highway-to-Kell-Vorverkauf Steht die Schillinger Rocknacht unmittelbar vor der Tür, ist bis zur Neuauflage von Highway to Kell noch etwas Geduld gefragt. Am 19. Juli 2020 treten die Rammstein-Coverband Feuerengel sowie System of a Stu in Kell am See auf. „Bislang sind etwa 600 bis 700 Tickets im Vorverkauf weggegangen“, sagt Mit-Organisator Markus Hau. Damit sind Hau und Co. sehr zufrieden, zumal der Termin „mitten in den Sommerferien“ liege. „Manche planen ihren Urlaub sogar um das Festival herum“, scherzt er. Tickets gibt es weiterhin unter www.highway-to-kell.de

Ganz so groß wie See in Flammen oder die Elchnacht wird es vorerst wohl nicht. Aber es wird wieder gerockt im Hochwald.