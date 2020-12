Kostenpflichtiger Inhalt: Ergebnisse von Reihentestung liegen vor : Noch 77 Bewohner und 27 Mitarbeiter in Konzer Seniorenhaus mit Coronavirus infiziert

Im Seniorenhaus zur Buche in Konz-Stadtmitte gibt es aktuell deutlich weniger nachgewiesene Corona-Infektionen als noch vor etwa einer Woche. Foto: Dieter Soltau

Nach dem vor Weihnachten gemeldeten Corona-Ausbruch im Seniorenhaus zur Buche in Konz-Mitte sind am Montag Bewohner und Mitarbeiter erneut getestet worden. Die Ergebnisse deuten auf eine leichte Entspannung der Lage hin. Eine erste Rückmeldung gibt es auch aus der Charité in Berlin.