Pandemie : Neues Impfangebot in Hermeskeil stößt auf großes Interesse – Jeden Mittwoch 320 Termine zu vergeben

Hermeskeil Corona-Schutzimpfungen werden ab Mittwoch einmal wöchentlich in Räumen des Hermeskeiler Krankenhauses angeboten. Die ersten rund 420 Termine hat die Verbandsgemeinde bereits vergeben. Es gibt aber noch freie Kapazitäten – nicht nur für Bürger der VG.

Organisiert über das Impfzentrum Trier startet am Mittwoch, 22. Dezember, ein neues Impfangebot in den Räumen des Hermeskeiler St. Josef-Krankenhauses. Die Nachfrage ist bereits hoch, wie die Verbandsgemeinde Hermeskeil am Montag mitteilt. Über deren Internetseite müssen die Impftermine, die ab dem 22. Dezember jeden Mittwoch zwischen 9 und 17 Uhr angeboten werden, vorab unter www.hermeskeil.de/impfen gebucht werden.

Über die Feiertage läuft unterdessen auch das kostenlose Corona-Schnelltestangebot der Johanniter Unfall-Hilfe in Hermeskeil weiter. Dort sind an allen drei Weihnachtstagen und an Silvester Testungen im Drive-In-Testzentrum auf dem Parkplatz hinter dem Hermeskeiler Gymnasium möglich. Getestet wird dort am Freitag, 24. Dezember, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr, am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Dezember, jeweils von 9 bis 11.30 Uhr und am Freitag, 31. Dezember, von 8.30 bis 12 Uhr. Am Neujahrstag ist die Teststation geschlossen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig, allerdings sollten Testwillige die Kontakterfassungvorab per Imnu-App nutzen (www.imnucode.com).