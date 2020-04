Zwei Tage nach Eröffnung : Noch wenig Andrang bei neuer Fieberambulanz in Hermeskeil

Zwei Ärztinnen untersuchen in der am Dienstag eröffneten Fieberambulanz in Hermeskeil eine Frau, die sich auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen möchte. Foto: Nicole Nothardt

Hermeskeil In der Corona-Teststelle in Hermeskeil haben sich seit deren Eröffnung am Dienstag neun Menschen untersuchen lassen. Das Ärzteteam richtet trotz des bislang geringen Patientenaufkommens einen Appell an Kollegen.

In einer Halle der Berufsbildenden Geschwister-Scholl-Schule in Hermeskeil können sich seit Dienstag Menschen testen lassen, bei denen ein begründeter Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus besteht. Damit gibt es nun auch im Hochwald eine Corona-Fieberambulanz, wie sie in Trier-Ehrang und Saarburg schon seit einiger Zeit in Betrieb ist (siehe Info). Der ganz große Ansturm in Hermeskeil blieb jedoch laut dem dort tätigen Ärzteteam um Dr. Nicole Nothardt in den ersten zwei Tagen aus.

„Am Dienstag waren fünf Menschen hier, die alle getestet wurden“, teilt Nicole Nothardt auf TV-Nachfrage mit. Am Mittwoch seien bis zum Nachmittag noch einmal vier Personen untersucht worden. Bei drei von ihnen habe das Team einen Abstrich gemacht, der nun im Labor analysiert werde.

Info Zwei weitere Corona-Teststellen in Betrieb In Trier-Ehrang und Saarburg gibt es weitere Fieberambulanzen, die Menschen mit begründetem Verdacht auf eine Corona-Infektion testen können. In Saarburg ist die Ambulanz am Kreiskrankenhaus im Gebäude der psychiatrischen Tagesklinik (Flachsspreit 10) eingerichtet. Sie ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Wer sich dort testen lassen möchte, braucht einen Überweisungsschein vom Hausarzt. Patienten müssen daher zuvor ihren Hausarzt anrufen oder sich außerhalb der Praxisöffnungszeiten an die Nummer 116117 wenden. In Trier-Ehrang wird die Corona-Teststelle von dem Team einer Hausarztpraxis (Unter dem Dostler 2) betrieben. Testungen von Verdachtsfällen sind dort von Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 18 Uhr, und samstags von 8 bis 13 Uhr möglich. Ab Montag, 20. April, gelten folgende Zeiten: Von Montag bis Freitag jeweils von 7.30 bis 12 Uhr sowie am Montag von 16 bis 18 Uhr; Dienstag 15.30 bis 18 Uhr; Donnerstag 16 bis 19 Uhr. Am Samstag ist von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Es reicht das Vorlegen der Krankenversicherungskarte.

Untersucht wird in der Fieberambulanz an der Borwiesenstraße, unterhalb des Schulzentrums, von Montag bis Freitag. Dabei gehen die Ärzte nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts vor. Das bedeutet, dass nur diejenigen Menschen auch auf das Virus getestet werden, die Symptome zeigen oder in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Infektionsfall hatten und zugleich Symptome zeigen. Als Voraussetzung für die Testung müssen die Patienten lediglich ihre Versichertenkarte mitbringen. Bei einem positiven Testergebnis meldet sich das Gesundheitsamt bei den Betroffenen. Ist das Ergebnis negativ, informiert das Ambulanzteam. Die Rückmeldungen des Ärzteteams zum Start der Hermeskeiler Fieber­ambulanz sei positiv, erklärt die Kreisverwaltung Trier-Saarburg gestern Nachmittag auf eine TV-Anfrage. Die Ärzte seien sowohl mit dem Ablauf als auch mit dem vorhandenen Material vor Ort zufrieden. Die Ausrüstung mit Schutzmasken und medizinischem Gerät hat das Referat Brand- und Katastrophenschutz der Kreisverwaltung, teilweise unterstützt vom Kreiskrankenhaus in Saarburg, bereitgestellt. Auch die technische Ausstattung erfolgte durch den Kreis, der dabei vom Deutschen Roten Kreuz unterstützt wurde.

In der Fieberambulanz engagieren sich insgesamt sechs niedergelassene Ärzte aus dem Raum Hermeskeil. Trotz des bislang geringen Testaufkommens bittet Nicole Nothardt darum, dass sich noch weitere Ärzte und auch Arzthelfer für den Einsatz in der Hermeskeiler Teststelle melden. „Sie könnten das Team im Bedarfsfall unterstützen. Bei steigenden Patientenzahlen wäre eine Aufstockung des Personals sehr hilfreich.“