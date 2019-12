Konzer Doktorstiftung : Noch zwei Wohnungen für junge Familien frei

Konz Von den zwölf Wohneinheiten in der Saarstraße 26 in Konz sind noch eine Drei-Raum- und eine Vier-Raum-Wohnung zu vergeben. Für alle anderen Wohnungen sind zwischenzeitlich Mieteranfragen eingegangen.

Um eine der beiden noch freien Wohnungen können sich junge Familien bewerben. Der voraussichtliche Bezugstermin ist der 1. April 2020. Zwingend erfordrrlich für eine Bewerbung ist das Vorliegen eines Wohnberechtigungsscheins. Die Exposés der Drei- und Vier-Raum-Wohnungen sowie eine Liste aller erforderlichen Dokumente für die Bewerbung können auf der Homepage der Stiftung unter www.konzer-doktor-buergerstiftung.de, bei Badry Immobilien unter www.badry-immobilien.de oder in den Geschäftsräumen von Badry Immobilien, Am Markt 16, in Konz, eingesehen werden. Die Stiftung bittet Interessenten, die Bewerbungsunterlagen zeitnah einzureichen.