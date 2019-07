Regionalgeschichte : Theaterführung am Keltenwall

Nonnweiler-Otzenhausen Zu einer Theaterführung „Der Fürst vom Dollberg – (fast) die ganze Wahrheit“ lädt der Keltenpark Otzenhausen für Sonntag, 14. Juli um 10 Uhr ein. In dem Stück geht es um den letzten Zeugen, der weiß was sich vor 2000 Jahren am Keltischen Ringwall Otzenhausen zugetragen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Thestemonix erzählt auf der inszenierten Erlebnisführung an acht Stationen die Geschichte der keltischen Welt und berichtet von seinen Abenteuern rund um die keltische Befestigungsanlage.