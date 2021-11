Porträt : Die rechte Hand von 70 Bürgermeistern geht

Norbert Willems, Büroleiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, geht mit 63 Jahren in den Ruhestand. Foto: Dirk Tenbrock

Saarburg/Kell Norbert Willems, Büroleiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, verabschiedet sich nach 43 Jahren aus dem Dienst. Was sich aus seiner Sicht in dieser Zeit in der Verwaltung verändert hat und wie er die Fusion erlebt hat.