Discounter im Saargau : Norma kommt nach Freudenburg

Freudenburg Die Handelskette Norma wird in Freudenburg eine Filiale eröffnen. Wie der Norma-Expansionsleiter der Region, Alexander Lauterbach, mitteilt, hat sich das Unternehmen vergangene Woche ein 10 000 Quadratmeter großes Grundstück auf einer Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets an der L 133 gesichert.

Vor dem Baubeginn seien nun noch eine Reihe von Abstimmungen mit der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde, der Kreisverwaltung und dem Landesbetrieb Mobilität nötig, heißt es. Lauterbach rechnet damit, dass der Freudenburger Markt bei einer Bauzeit von etwa sechs Monaten frühestens 2021 fertig wird und zehn bis 14 Arbeitsplätze bieten wird. Orsbürgermeister Alois Zehren sagt dazu: „Nicht nur ich halte einen Lebensmittelladen in Freudenburg für dringend nötig. Das sehen auch ganz viele Bürger so, insbesondere natürlich nicht so mobile Freudenburger. Der Laden stärkt zweifellos den Standort Freudenburg und auch die ohnehin schon gute Infrastruktur.“ Zehren dankt seinem Vorgänger Bernd Gödert, der die einleitenden Gespräche zur Ansiedlung des Ladens geführt hat.