Kultur : Bläserqutintett tritt in Karthaus auf

Konz Unter dem Titel „Heiterkeit in Dur und Moll“ tritt das Novalis-Bläserquintett am Sonntag, 8. März, 11 Uhr im Festsaal Kloster Karthaus in Konz gemeinsam mit der jungen Mezzosopranistin Tabea Mahler auf.



