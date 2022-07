Hilfreich : Nützliche Tipps für Neuankömmlinge in Konz

Konz Der Stadtrat Konz hat die Herausgabe eines zweiseitigen Informationsblattes für Neubürger beschlossen.

Wer aus beruflichen oder privaten Gründen seine angestammte Heimat verlassen muss um in eine andere Stadt umziehen, der findet sich oft etwas orientierungslos in einer unbekannten Umgebung wieder. Speziell diesen Neubürgern gibt die Stadt Konz künftig ein Info-Blatt an die Hand. Es trägt den Titel: „Information & Wegweiser der Saar-Mosel-Stadt Konz.“ In der jüngsten Sitzung wurde das Infoblatt vorgestellt. Es ist die schon vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlene, überarbeitete Version mit filigraner Schrift. Der Rat entschied sich nach kurzer Beratung für diese Form.