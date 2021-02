Polizei : Nummernschild in Konz abmontiert und mitgenommen

Konz Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag, 12. auf 13. Februar, in Konz ein Autokennzeichen gestohlen. Die Täter haben das hintere Nummernschild eines in der Straße „An der Eisenbahn“ abgestellten weißen VW Golf abmontiert und mitgenommen.

