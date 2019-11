Nussknackersonntag : Saarburger Gewerbeverbands lädt zum vorweihnachtlichen Markt ein

Info

Christkindlmarkt rund um den Wasserfall am zweiten und dritten Adventswochenende immer freitags bis sonntags; Weihnachtsshopping am 12. Dezember bis 22 Uhr in der Innenstadt mit 2019 Kerzen als Weihnachtsgeschenk für die Kunden und festlicher Musik mit dem Saarburger Musikverein; 7. Dezember, 20 Uhr Konzert mit Frank Rohles and Friends, Pop meets Classic, und 8. Dezember, 20 Uhr Martin Tingvall, Jazz und Pop, beides in der Stadthalle.