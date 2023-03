Vorerst außer Betrieb Luxemburg-Pendler hatten Glück im Unglück: Oberbilliger Fähre stößt mit Frachtschiff zusammen

Die ersten Luxemburg-Pendler, die am frühen Dienstagmorgen mit der Moselfähre von Oberbillig nach Wasserbillig fahren, haben am frühen Dienstagmorgen Glück im Unglück. Gleich bei der ersten Überfahrt kommt es zu einem Unfall. Die Sankta Maria sei mit einem Gütermotorschiff zusammengestoßen, das in Richtung Trier flussabwärts unterwegs gewesen sei, meldet die Wasserschutzpolizei (WSP).