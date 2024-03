Stolperstein für ehemalige Hebamme Oberbilliger erinnern an Opfer nationalsozialistischer Euthanasiemorde

Anna Dany aus Trier-Ehrang, Andreas Reuter aus der Johanisstraße in Trier und Katharina Metzdorf aus Oberbillig haben sich vermutlich nicht gekannt. Doch sie teilen ein gemeinsames Schicksal. Sie wurden in den Jahren 1940 und 1941 wie 70.000 andere Menschen in Deutschland ermordet. Wegen (angeblicher) körperlicher, geistiger oder seelischer Beeinträchtigungen. An Dany und Reuter erinnern bereits sogenannte Stolpersteine, auf denen neben dem Namen der Lebens- und Leidensweg vermerkt ist. Katharina Metzdorf erhält nun ebenfalls einen solchen Stolperstein.