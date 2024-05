Nach der Pfingst-Flut Wie Betroffene aus Oberemmel und die Stadt Konz sich künftig besser vor Hochwasser schützen wollen

Ein großer Wall aus weißen Sandsäcken deutet noch darauf hin, was am 17. Mai in der Agritiusstraße in Konz-Oberemmel geschehen ist. Durch starke Regenfälle im Laufe des Tages sind im ganzen Ort Bäche über die Ufer getreten. Das sorgte für Überschwemmungen – auch auf dem Gelände des ehemaligen Hofes der Abtei Sankt Maximin.