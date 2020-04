Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastruktur : Obermosel-Edeka soll in zwei Jahren kommen

So soll der geplante Edeka in Wincheringen aussehen. Die Sterne mit blauer Umrandung in der Grafik sollen durch Blumenblüten geformt werden und an die Sterne der Europaflagge erinnern. Foto: GWO Immoblien/Schödler

Wincheringen Ein Lebensmittelmarkt ähnlich groß wie der Saarburger soll in Wincheringen entstehen. Damit wäre die Nahversorgung des 2300-Einwohner-Orts und benachbarter Dörfer gesichert. Das Vorhaben stößt auch auf Kritik.

Vor zehn Monaten ging in Wincheringen eine Ära zu Ende. Damals schloss der einzige Lebensmittelladen des Orts. Sein Betreiber Matthias Pinnel war gestorben. 78 Jahre lang hatte seine Familie das Geschäft geführt. Das Dorf mit 2382 Einwohnern verlor damit eine wichtige Anlaufstelle gerade auch für ältere Menschen.

Der Zeitplan Ortsbürgermeister Elmar Schömann setzte alles daran, einen Supermarkt nach Wincheringen zu bekommen. Nun ist er fast am Ziel. „Wir freuen uns, dass wir mit Edeka eine hochwertige Versorgung für unsere Bürgerinnen und Bürger in Wincheringen erhalten“, sagt er. Der Ortsgemeinderat hat vor wenigen Wochen den Entwurf für den entsprechenden Bebauungsplan verabschiedet. Bald wird dieser zur Einsicht in der Verwaltung ausgelegt. Der genaue Zeitraum wird im Kreisblatt bekanntgegeben. Der neue Markt wird mit einer Verkaufsfläche von 1900 Quadratmetern und 170 Parkplätzen fast so groß sein wie der Markt in Saarburg (2100 Quadratmeter). Geplant ist er an der Zufahrtsstraße zum Baugebiet Auf Mont am Hang Richtung Mosel mit Blick auf das luxemburgische Wormeldingen.

Info Ursprünglich sollte ein Edeka in Nittel entstehen 2013 hatte Edeka Südwest auf TV-Nachfrage Interesse bekundet, einen Frischemarkt in Nittel zu eröffnen. 1200 Quadratmeter sollte er groß werden, doch gemäß den Vorgaben des Landesentwicklungsprogramms hätte der Markt ohne die Zustimmung der Wincheringer nur 800 Quadratmeter haben dürfen. Er sollte am Rand des Neubaugebiets Wiesengraben entstehen. Die Gemeinde Wincheringen forderte, zunächst ein Konzept vorzulwegen. Das kam dann auch. Allerdings dauerte es bis Ende 2017, bis auch die Wincheringer dem sogenannten „Interkommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ zustimmten. Es besagt, dass aufgrund der Unterversorgung in beiden Orten Supermärkte von 1200 Quadratmeter Größe möglich seien. Ein Grund, warum die Wincheringer dem Konzept so spät zustimmten, war deren schwierige Suche nach einem Standort für den Markt. Mittlerweile hatte Edeka das Interesse an einem Frischemarkt in Nittel verloren. Stattdessen entstehen dort nun ein Netto-Discounter (Tochterunternehmen der Edeka-Gruppe) und ein dm-Drogeriemarkt, beide je rund 770 Quadratmeter groß.

In etwa einem Jahr soll nach Schömanns Einschätzung das Bauleitverfahren abgeschlossen sein. Der Investor und Projektentwickler, die GWO Geschäftsführungs GmbH aus Weinheim, schätzt, dass das Bauen dann nochmals zwölf Monate in Anspruch nimmt. 2022 könnte der neue Edeka also seine Türen öffnen. Das Unternehmen hat den Mietvertrag bereits unterschrieben.

Der Markt in Wincheringen soll etwa so groß werden wie der auf dem ehemaligen Kasernengelände in Saarburg-Beurig. Foto: Marion Maier

Schwierige Standortsuche Flächen für einen Supermarkt zu finden, hat zwei bis drei Jahre in Anspruch genommen. Jürgen Dixius, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, stellt fest: „Die Standortsuche war aus raumordnerischen Gründen nicht ganz einfach.“ So lehnten die Planungsbehörden von Kreis- bis Landesebene eine Fläche an der Brücke nach Wormeldingen mit der Begründung ab, dass dieser Standort nicht innerhalb des Ortes liege. Eine Fläche bei der Grundschule kam wiederum bei den Einzelhändlern nicht gut an. Sie wollten laut Schömann, dass der Markt sichtbar ist.

Die Kritik Doch schließlich einigten sich die Verantwortlichen auf das Gelände unterhalb des Baugebiets Auf Mont. Allerdings stößt auch dieses auf Kritik – und das nicht nur bei den Grünen im Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell, sondern inhaltlich fast deckungsgleich auch bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Trier-Saarburg. Die Behörde wertet die Realisierung des geplanten Standorts laut Sitzungsvorlage als „erhebliche Eingriffe in die Geländetopografie (Standsicherheit des Hanges?) und ins Landschaftsbild“. Sie wirft die Frage auf, „ob es sich hier um einen geeigneten Standort handelt, zumal auch die Anbindung des Altorts Wincheringen nicht günstig ist“. Vom alten Ortskern ist der Supermarkt mehr als einen Kilometer entfernt. Die Grünen hätten sich laut Stefanie Jacoby-Spengler ebenfalls einen Standort gewünscht, der vom Zentrum aus gut zu Fuß zu erreichen wäre.

Die Reaktionen Zur Geologie sagt Ortsbürgermeister Schömann: „Es wurden viele Probebohrungen am Hang vorgenommen. Ergebnis: Der Bau an dieser Stelle wird mit etwas Aufwand funktionieren.“ Die Hangrutsche oberhalb des Geländes seien behoben. Zur Anbindung an den Ort weist Schömann darauf hin, dass ohnehin die meisten Menschen mit dem Auto zum Einkaufen fahren würden. Ein Fußweg zum oberhalb gelegenen Baugebiet könne, wenn dies vom Untergrund her möglich sei, bei Bedarf später ergänzt werden.

Zum Landschaftsbild teilt Hans Weber von Investorenseite mit: „Wir fügen den Edeka-Markt sensibel in das Landschaftsbild ein.“ Dabei werde mit Weinpflanzen Bezug auf das Weinanbaugebiet genommen. Blumen sollen zudem so angepflanzt werden, dass ihre Blüten gelbe Sterne auf blauem Grund formen – eine Reminiszenz an die Europaflagge und damit den europäischen Gedanken und den Nachbarn Luxemburg.