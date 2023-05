Nach Aus von letzter Kneipe im Dorf Die Obermoselperle in Temmels - Warum ein Verein einen Biergarten betreibt

Der 1. Mai, die Sonne scheint. Auf einer Wiese neben dem Sportplatz in Temmels stehen mehrere Bänke und Tische. Dahinter sind ein Getränkewagen und ein Kühlwagen aufgebaut. Links steht die Schlemmertheke, an der Robert Zilske vom mexikanischen Restaurant Pacha Mama aus Trier die Gäste bedient. Am Getränkestand gibt’s verschiedene Biere aus dem Temmelser Braukeller von Alexander Baltes, Weine von Winzer Peter Greif aus Tawern-Fellerich oder Alkoholfreies. Die Menschen genießen einen der ersten richtig warmen Feiertage im Jahr. Viele Fahrräder stehen am Eingang. Auch Wanderer kehren ein. Der Betrieb ist rege. Die Gäste der Obermoselperle, wie der kleine Biergarten am Moselradweg heißt, genießen die schöne Atmosphäre.