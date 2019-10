Kurs : Obstbaumschnittkurs an Jungbäumen in Schillingen

Schillingen Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet in Kooperation mit der Ortsgemeinde Schillingen am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 16 Uhr, einen Obstbaumschnittkurs an Jungbäumen an. Zum zügigen Aufbau eines Kronengerüstes und der Vermeidung von frühzeitiger Vergreisung bedürfen Jungbäume regelmäßiger Erziehungs- bzw. Aufbauschnitte.

