Kurse : Obstbaumschnittkurs an Jungbäumen in Zerf

Zerf Der Naturpark Saar-Hunsrück bietet am Samstag, 26. Oktober, 10 bis 16 Uhr, in Zerf einen Obstbaumschnittkurs an. Zum zügigen Aufbau eines Kronengerüstes und der Vermeidung von frühzeitiger Vergreisung bedürfen Jungbäume Erziehungs- bzw. Aufbauschnitte.

