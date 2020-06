Ortsentwicklung : Friedenseiche muss ausgetauscht werden

Ockfen Der Ockfener Rat beschließt einen Doppelhaushalt mit bescheidenen Möglichkeiten und Neuverschuldung. Sichtbarstes Projekt: Ein 102-jähriger Baum an der Hauptstraße wird ersetzt.

Mit der Eiche an der Kreuzung Hauptstraße/ Zum Geisberg ist 1918 in Ockfen das Ende des Ersten Weltkrieges gefeiert worden. Einen Weltkrieg und eine lange Friedenszeit später ist der Baum krank. „Er leidet an Wurzelpilz“, erklärt Ortsbürgermeister Gerd Benzmüller seinem Ortsgemeinderat bei der Beratung zum neuen Doppelhaushalt. Denn die stattlichen 10 000 Euro, die für den Austausch der bedeutungsvollen Pflanze in diesem Zahlenwerk stehen, bedürfen einer Erklärung. „Der neue Baum wird vom Dorf- und Kulturverein gestiftet. Das ist nicht das Problem“, sagt der Ortschef. Doch das Anlegen des Wurzelbettes ist eine aufwendige Aufgabe, die nur eine Fachfirma ausführen kann. Die Grube muss so groß werden wie die künftige Krone, und die Wurzel darf auch nicht unter die Straßendecke wachsen. Aber, so Benzmüller: „Es ist eine Investition in die nächsten 100 Jahre.“