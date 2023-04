Viel Geld für 300 Meter Wie der Radwegausbau in Ockfen weiter vorangehen soll

Ockfen · 300 Meter Radweg für mehr Sicherheit: Die Kreisverwaltung hat nun bekannt geben, was das Projekt in Ockfen gekostet hat und was noch geplant ist.

04.04.2023, 14:39 Uhr

Über den Ockfener Bach wurde eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger errichtet, kurz dahinter endet aber (noch) der Weg. Foto: DT

Von Dirk Tenbrock

In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses hat der Landrat bekannt gegeben, dass die Kosten für den Neubau des Radweges von der Landesstraße 138 entlang des Ockfener Baches bis an den Ortsrand rund 436.000 Euro inklusive Ausstattung und Schlussvermessung betragen haben.