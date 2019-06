Schleudertag : Schleudertag des Imkervereines Konz

Konz Der Imkerverein Konz veranstaltet am Sonntag, 16. Juni, ab 12 Uhr, in und um seinen Lehrbienenstand auf dem Gelände des Volkskunde- und Freilichtmuseums Roscheider Hof in Konz einen Schleudertag für die Öffentlichkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red